Обновлённый браузер Edge для Xbox позволяет запускать на консоли Discord, Stadia и даже Microsoft Office
Компания Microsoft продолжает совершенствовать браузер Edge для консолей Xbox, который на данном этапе представляет собой практически полный аналог десктопной версии. Совсем недавно Edge для Xbox получил важное обновление, которое повысило его совместимость со всеми актуальными веб-технологиями — важно это разобрать на конкретных примерах.
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Журналист издания The Verge Том Уоррен опубликовал ролик, в котором показал работу обновлённого консольного Edge. Например, программа без проблем может запускать браузерную версию Discord: получилось пользоваться чатом и заходить в голосовые комнаты. Правда, наладить там голосовую связь пока не представляется возможным, ведь поддержка микрофона появится только в будущих обновлениях. Точно так же не получается оставить звонок в фоновом режиме, как это изначально задумывалось для десктопной версии.
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На этом демонстрация новых возможностей консольного Edge не заканчивается. Журналист Edge смог запустить через браузер Xbox облачный сервис Google Stadia, поиграв там в Cyberpunk 2077. Онлайн-версия текстового редактора Microsoft Office тоже запустилась без особых проблем — напомним, Xbox поддерживает мышь и клавиатуру, поэтому при работе с текстом у пользователя не должно возникнуть больших проблем.
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