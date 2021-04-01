Первое апреля — не лучший день для публикации серьёзных заметок, поскольку все по привычке будут подозревать розыгрыш, но студию Dontnod Entertainment это не останавливает, поэтому сегодня компания поделилась планами на будущее до 2025 года включительно.

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Но сначала о настоящем: за минувший финансовый год доходы Dontnod Entertainment выросли на 83 %, за что в первую очередь следует «благодарить» пандемию и вынужденную самоизоляцию, снятие которой в большей части государств ещё несбыточная мечта. Несмотря на удалённую работу, Dontnod удалось значительно повысить производительность своей деятельности, так что в дальнейшем следует ожидать выхода новых игр в большем количестве.

Уверовав в свой талант и профессионализм, Dontnod заявила, что с 2022 года и до конца 2025 года планирует разработать и самостоятельно издать пять новых проектов. Также в отчёте упоминаются планы по активному производству игр для мобильных платформ и выходу на азиатский рынок.

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Напомним, что Dontnod в первую очередь известна серией Life is Strange, третья часть которой уже находится на завершающих стадиях разработки и готовится к релизу 10 сентября. Также Dontnod ответственна за проекты Remember Me, Vampyr и Twin Mirror. В общем, портфолио у коллектива достойное.