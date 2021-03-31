Компания Krafton объявила о закрытии проекта PUBG Lite — условно-бесплатной версии знаменитого экшена, которая изначально создавалась с прицелом на пользователей слабых систем. Конкретные причины закрытия не указываются, но разработчики дали понять, что это решение далось им нелегко. Мы осмелимся предположить, что проект просто не приносил нужного количества денег своим авторам, вот и всё.

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Поддержка PUBG Lite прекратится 29 апреля нынешнего года, официальный сайт проекта и вовсе уже закрыт: не получится даже скачать заветный дистрибутив. Ещё в конце прошлого года PUBG Lite полностью лишился системы монетизации — разработчики её отключили, сделав проект бесплатным. Всем тем, кто накопил L-COIN, рекомендуется их потратить до прекращения работы серверов. После завершения жизненного цикла PUBG Lite у игроков будет ровно месяц на то, чтобы выяснить все спорные моменты с техподдержкой.

Напомним, релиз PUBG Lite состоялся в октябре 2019 года.