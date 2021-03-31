Genshin Impact обрела феноменально высокую популярностью, поэтому разработчики из китайской студии miHoYo решили, что будет правильно и справедливо подготовить для своего творения полноценную версию для консолей PlayStation 5. И вот, сегодня авторы официально объявили о соответствующих планах и даже опубликовали сопутствующий видеоролик.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Обновлённая версия для PlayStation 5 порадует улучшенной графикой и текстурами высокого разрешения, поддержкой разрешения 4K при шестидесяти кадрах в секунду, ускоренными загрузками, а также полной поддержкой контроллера DualSense.

реклама

Когда точно состоится релиз, неизвестно, но разработчики уверяют, что это случится «скоро».