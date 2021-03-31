Популярная игра Genshin Impact скоро получит версию для PlayStation 5 с более современной графикой
Genshin Impact обрела феноменально высокую популярностью, поэтому разработчики из китайской студии miHoYo решили, что будет правильно и справедливо подготовить для своего творения полноценную версию для консолей PlayStation 5. И вот, сегодня авторы официально объявили о соответствующих планах и даже опубликовали сопутствующий видеоролик.
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Обновлённая версия для PlayStation 5 порадует улучшенной графикой и текстурами высокого разрешения, поддержкой разрешения 4K при шестидесяти кадрах в секунду, ускоренными загрузками, а также полной поддержкой контроллера DualSense.
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Когда точно состоится релиз, неизвестно, но разработчики уверяют, что это случится «скоро».
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