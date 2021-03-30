Disco Elysium The Final Cut уже доступна на PC и PlayStation 4
О том, что коллектив ZA/UM готовит улучшенное издание своей популярной ролевой игры Disco Elysium, известно уже сравнительно давно. И вот, сегодня эта расширенная версия проекта стала доступна для прохождения. Сопутствующий видеоролик, безусловно, прилагается.
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Разработчики заботливо напоминают, что все обладатели оригинальной Disco Elysium получат доступ к расширенному изданию The Final Cut автоматически и бесплатно, а все старые сохранения должны нормально функционировать в обновлённой версии.
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Тем не менее, авторы всё же советуют начать новое прохождение, ведь игроков ждёт масса приятных нововведений. Так, в The Final Cut представлена полная английская озвучка, добавлены новые задания, персонажи, одежда, локация, катсцены, музыка и многое другое.
В настоящее время на Disco Elysium распространяется 20-процентная скидка, так что в Steam, GOG и Epic Games Store игру до девятого апреля можно приобрести за 580 рублей.
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