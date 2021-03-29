Отгрузки Monster Hunter Rise превысили четыре миллиона копий всего за три дня
Capcom продолжает пожинать плоды, произрастающие на плодородной почве франшизы Monster Hunter. Всего несколько дней назад — 26 марта — в продажу на гибридной консоли Nintendo Switch поступила Monster Hunter Rise, и вот, сегодня компания сообщила о преодолении новинкой отметки в четыре миллиона отгруженных копий. Под термином «отгрузки» традиционно понимаются копии, попавшие в магазины, то есть, те, за которые Capcom уже получила свои деньги.
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Для сравнения, предыдущий проект в данной флагманской для Capcom франшизы — Monster Hunter World — за первые три дня разошёлся 5-миллионным тиражом, при том, что платформ на старте у него было две (Xbox One и PlayStation 4), и обе они были куда популярнее Nintendo Switch. Таким образом, можно судить о росте востребованности как Monster Hunter в частности, так и гибридной консоли вообще.
Впрочем, ничего удивительного в этом нет: пандемия, которая пока отступать вовсе не торопится, вынуждает игроков проводить досуг за интерактивными развлечениями, в том числе за Nintendo Switch, а Capcom усиленно «продвигает» франшизу Monster Hunter, выпуская по ней различные материалы и даже разрешая снимать по её мотивам кинофильмы.
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Стоит напомнить, что Monster Hunter Rise не ограничится Switch-версией: в следующем году, хоть и неясно, когда точно, проект заглянет на персональные компьютеры.
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