Новая Call of Duty, по слухам, создаётся на базе движка Modern Warfare
Журналисты портала VGC сообщают, что новая Call of Duty, работу над которой ведёт студия Sledgehammer, разрабатывается на базе движка Modern Warfare образца 2019 года. Последнюю, напомним, делала Infinity Ward.
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Теперь нужно не запутаться и помнить, что у трёх студий, создающих Call of Duty, имеются собственные версии движков для игр этой серии. Так, Treyarch поддерживает и разрабатывает свой движок, на нём создана Black Ops Cold War. Вышеупомянутая Sledgehammer создавала на базе своей технологии WWII и Advanced Warfare. Соответственно, и у Infinity Ward имеется проприетарная версия движка.
Издание VGC также подтвердило ранее опубликованные слухи о том, что действие новой Call of Duty будет происходить во времена Второй мировой. На данный момент остаётся только открытым вопрос интеграции с королевской битвой Warzone.
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