Журналисты портала VGC сообщают, что новая Call of Duty, работу над которой ведёт студия Sledgehammer, разрабатывается на базе движка Modern Warfare образца 2019 года. Последнюю, напомним, делала Infinity Ward.

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Теперь нужно не запутаться и помнить, что у трёх студий, создающих Call of Duty, имеются собственные версии движков для игр этой серии. Так, Treyarch поддерживает и разрабатывает свой движок, на нём создана Black Ops Cold War. Вышеупомянутая Sledgehammer создавала на базе своей технологии WWII и Advanced Warfare. Соответственно, и у Infinity Ward имеется проприетарная версия движка.

Издание VGC также подтвердило ранее опубликованные слухи о том, что действие новой Call of Duty будет происходить во времена Второй мировой. На данный момент остаётся только открытым вопрос интеграции с королевской битвой Warzone.