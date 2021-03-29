Захочется купить газонокосилку: симпатичный анонсирующий трейлер Lawn Mowing Simulator
Быть может, мероприятие ID@Xbox, на котором были показаны вагон и маленькая тележка различных игр от инди-разработчиков, и завершилось ещё в пятницу вечером, но его отголоски продолжают отзываться эхом на профильных иностранных ресурсах. Так, например, коллектив Skyhook Games в рамках данной презентации анонсировал новый «симулятор работы» для тех, кому работы в настоящей жизни недостаточно, под говорящим названием Lawn Mowing Simulator. Что можно перевести как симулятор подстрижки газона.
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Проект подразумевает наличие своеобразного режима карьеры: вы сможете организовать собственную фирму по подстрижке газона, закупать технику, нанимать сотрудников, ну и, конечно же, следить за доходами и расходами. В идеале — стать лучшим поставщиком «газонокосительных» услуг.
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Если верить разработчикам, то в их игре можно будет встретить профессиональные газонокосилки от именитых производителей, так что попутно можно будет стать экспертом в области техники для ухода за лужайками.
Релиз запланирован на это лето на PC и Xbox прошлого и текущего поколений.
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