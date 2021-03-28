У викингов всё стабильно: Valheim восьмую неделю подряд возглавляет чарт продаж Steam
Лидерство скандинавского «выживача» Valheim в недельных чартах продаж Steam стало настолько постоянным, что даже невообразимо скучным. Вот уже восьмую неделю подряд — с самого момента своего релиза — данный феноменально популярный проект возглавляет верхнюю ступень этого импровизированного пьедестала. Кроме того, на фоне распродаж и свежих релизов в десятке лидеров произошли определённые изменения, поэтому предлагаем ознакомиться с их результатами.
реклама
Очаровательный кооперативный проект It Takes Two от любимца геймерской публики Юсефа Фареса стартовал с седьмой строчки. На втором месте, что и требовалось доказать (эротика продаётся, и очень хорошо), расположился запрещённый к продаже в Steam на территории России эротический проект Subverse.
Также на фоне распродаж в чарт вернулись такие уже поспешно забытые проекты, как Half-Life Alyx и Cyberpunk 2077. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Valheim;
- Subverse;
- Valve Index VR Kit;
- Half-Life Alyx;
- Outriders;
- Grand Theft Auto V;
- It Takes Two;
- Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
- The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition;
- Cyberpunk 2077.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила