Лидерство скандинавского «выживача» Valheim в недельных чартах продаж Steam стало настолько постоянным, что даже невообразимо скучным. Вот уже восьмую неделю подряд — с самого момента своего релиза — данный феноменально популярный проект возглавляет верхнюю ступень этого импровизированного пьедестала. Кроме того, на фоне распродаж и свежих релизов в десятке лидеров произошли определённые изменения, поэтому предлагаем ознакомиться с их результатами.

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Очаровательный кооперативный проект It Takes Two от любимца геймерской публики Юсефа Фареса стартовал с седьмой строчки. На втором месте, что и требовалось доказать (эротика продаётся, и очень хорошо), расположился запрещённый к продаже в Steam на территории России эротический проект Subverse.

Также на фоне распродаж в чарт вернулись такие уже поспешно забытые проекты, как Half-Life Alyx и Cyberpunk 2077. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом: