В середине октября прошлого года кооперативный шутер Second Extinction, отличительной особенностью которого от бесчисленного множества проектов в том же жанре является наличие динозавров, вышел в Steam по программе раннего доступа. Пользовательские оценки проект получил вполне приемлемые, хотя явно недостаточные для того, чтобы всё бросить и покупать его копию, да и особой популярности не снискал.

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Возможно, хоть немного исправить положение Second Extinction сможет запланированный на 28 апреля запуск проекта на консолях Xbox One и Xbox Series X|S, а также его появление в подписке Xbox Game Pass (как на консолях, так и на PC). Причём основная надежда вполне закономерно возлагается именно на подписной сервис Microsoft, который в будущем имеет все шансы стать главным способом доставки и потребления видеоигрового контента.

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Напомним, что Second Extinction рассчитана на игру втроём. Хотя технически присутствует возможность одиночного прохождения, лучше всё же последовать совету разработчиков и пригласить своих друзей: во всех кооперативных играх это и веселее, и эффективнее, и интереснее. Тем более что в планах разработчиков этой осенью внедрение системы кроссплея между PC и Xbox.