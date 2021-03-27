Оценочная стоимость акций CD Projekt RED продолжает стремительно снижаться
Аналитики из компании DM BOS поделились информацией о нынешней стоимости акций CD Projekt. Как вы понимаете, после неудачного релиза Cyberpunk 2077 и полной неразберихи с выпуском обновлений стоимость этих ценных бумаг вырасти точно не могла — наоборот, она значительно снизилась. На ресурсе bankier.pl аналитики пишут о том, что реальная цена акции CD Projekt RED составляет 231 злотый, что приблизительно равняется 58 долларам. В прошлый раз, напомним, оценка равнялась 461 злотому или 117 долларам.
реклама
Не лучшим образом обстоят дела и с планом продаж Cyberpunk 2077. Изначально планировалось, что игра разойдётся тиражом в 30 миллионов копий за год, эти предположения пришлось скорректировать аж на треть — ожидают только 20 миллионов. До 2024 года разработчики из CD Projekt RED, если верить прогнозам, должны реализовать 49 миллионов копий вместо 71 миллиона. Здесь нужно понимать, что краткосрочные пики продаж будут приходиться только на акции со скидками — за полную цену Cyberpunk 2077 сегодня мало кто захочет купить.
Рассказывать в очередной раз о причинах для снижения прогнозов, кажется, нет никакого смысла, всё лежит на поверхности. Сотрудники DM BOS перечислили всё то, что мы и так знаем: забагованная релизная версия, игра не соответствовала завышенным ожиданиям, проблемы с производительностью на консолях прошлого поколения, пандемия, удалённая работа и многое другое. Аналитики убеждены, что на восстановление репутации полякам придётся потратить очень много времени и сил, но ситуация не выглядит безнадёжной.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила