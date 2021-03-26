Авторы Outriders собираются изолировать читеров и клеймить их особым водяным знаком
Студия People Can Fly совместно с издательством Square Enix в данный момент готовят к релизу кооперативный экшен Outriders, который должен поступить в продажу уже 1 апреля. Демоверсия была встречена достаточно тепло, поэтому у авторов есть большие планы по поводу дальнейшего развития проекта.
реклама
По мере роста клиентской базы всякий популярный сетевой экшен неминуемо сталкивается с проблемой читерства. Поляки из People Can Fly прекрасно понимают, что Outriders в этом отношении — не исключение. Поэтому разработчики заранее продумали стратегию по выявлению и наказанию недобросовестных игроков, опубликовав развёрнутый комментарий по этому поводу на форуме.
реклама
Девелоперы дали понять, что с момента запуска демоверсии политика в отношении читерства и взломов была горячо обсуждаемой темой. Например, по достижению отметки в 2 миллиона игроков в демоверсии сотрудники People Can Flу выявили 200 игроков, которые «определённо использовали читы». В процентном соотношении это 0,01%, но специалисты службы поддержки всегда увидят абсолютно всех нарушителей — даже тех, кто сделал себе легендарное оружие 600 уровня.
реклама
Последствия использования читов в Outriders выглядят следующим образом:
- карательные меры распространяются на аккаунт, а не на персонажей;
- читер не сможет играть вместе с честными игроками — для злоумышленника выделяется отдельная очередь, состоящая исключительно из ему подобных;
- соответственно, подбор игроков для матча будет занимать гораздо больше времени;
- возможность играть в гордом одиночестве всё ещё сохраняется;
- в будущем на интерфейс читера будет нанесён едва заметный, но всё же видимый водяной знак, чтобы отснятый материал с игровым процессом, созданный для этой учётной записи, можно было легко идентифицировать.
Сотрудники People Can Fly также рассказали, что все учётные записи будут проверены на предмет использования читов в день запуска Outriders – 1 апреля, а затем будут проводиться регулярные проверки. Любые логи учётных записей, в которых обнаружены доказательства мошенничества в день запуска или после него, столкнутся с последствиями.
реклама
Тут же разработчики предлагают очистить совесть всем игрокам, которые жульничали во время пребывания в демоверсии. Во избежание последствий нужно удалить всех персонажей и все предметы на учётной записи, чтобы к релизу начать всё с чистого лица. Бывшему читеру запрещается переносить какой-либо прогресс из демоверсии в основную игру.
Наконец, авторы Outriders чётко дали понять, что они считают читерством. Список стандартный:
- запуск игры на PC без службы EAC (Easy Anti Cheat), которая устанавливается и запускается с игрой по умолчанию;
- модификация файлов игры с целью улучшения персонажа: уровни, умения, инвентарь, прочее;
- изменение игрового времени, с целью сократить обновление элементов игры, например вендоров или испытаний, которые зависят от времени;
- использование специального ПО (трейнеров) или похожего, чтобы получить преимущество в игре;
- использование аимботов или подобных программ.
А вот использование программного обеспечения для настройки производительности системы (например, RivaTuner) не считается мошенничеством.
Outriders выходит 1 апреля на PC и консолях. На Xbox предзагрузка уже доступна, владельцам PlayStation она откроется за 2 дня до релиза, а предзагрузить клиент в Steam можно будет только на следующей неделе.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила