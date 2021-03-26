В конце января разработчики из студии Dark Lord анонсировали Glitchpunk, проект, по своему внешнему виду, геймплейным возможностям и сюжету сильно напоминающий первые две части серии Grand Theft Auto — те самые, где ещё присутствовал вид сверху, далеко не самое удобное управление и наблюдались проблемы с ориентацией в пространстве. Спустя почти два месяца разработчики «приехали» на посвящённое инди-проектам мероприятие Future Games Show и привезли на него свежий геймплейный трейлер, в котором коротко запечатлено прохождение одной из игровых миссий.

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Действие Glitchpunk разворачивается в городе будущего, где власть находится в руках преступных группировок и крупных корпораций. Мы играем за вырвавшегося из-под контроля государства андроида (что-то вроде андроида-девианта из Detroit Become Human), жаждущего дать отпор злобным корпорациям. В общем, идея Glitchpunk во всех смыслах и аспектах не нова, но, возможно, своих поклонников проект всё же найдёт.

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По плану, релиз Glitchpunk должен состояться во втором квартале этого года, то есть, в период с апреля по июнь включительно.