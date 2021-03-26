Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый фрагмент геймплея The Lord of the Rings — Gollum показали в коротеньком тизере

Самого процесса — лишь чуть
+
Ситилинк снижает цены на RTX 3060
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
6700XT в Ситилинке - смотри цену

Перед началом мероприятия Future Games Show компания Daedalic Entertainment показала кусок геймплея The Lord of the Rings — Gollum. В представленном трейлере непосредственно игрового процесса записано ничтожно мало. Мы лишь увидели, как Голлум пробирается через крепость орков и наполненные пауками пещеры.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Элементов стелса в ролике замечено не было. Оценить качество проделанной Daedalic работы совершенно невозможно. Разве что, дизайнеры локаций постарались и звуковики порадовали. В остальном же — деталей минимум.

реклама

Напомним, The Lord of the Rings: Gollum должна появиться в продаже только в будущем году на PC и консолях. Может быть, из-за отдалённого релиза авторы пока не спешат показывать свои наработки.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

daedalic entertainment the lord of the rings gollum
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новый фрагмент геймплея The Lord of the Rings — Gollum показали в коротеньком тизере
+
Hades и The Last of Us Part II стали лучшими играми прошлого года по версии BAFTA Games Awards 2021
+
В следующем месяце подписка World of Warcraft в России подорожает
11
Начался приём предварительных заказов на долгожданную Biomutant — в Steam за игру просят 3 419 рублей
5
Роскомнадзор откажется от идеи регистрировать пользователей социальных сетей по паспорту
3
Амбициозный проект Returnal для PlayStation 5 отправился в печать
1

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 65
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 90

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Конец майнинга Ethereum не поможет в борьбе с дефицитом GPU - Conflux CFX догнал Эфир по доходности
174
Установка и сравнение драйверов на видеокарту (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
92
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: март 2021
15
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H7 Wireless
17
Распродажа – ключи на Window 10 и MS Office со скидкой до 58%
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
8
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
8
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
+

Сейчас обсуждают

warmuza
01:10
А что ты там хранить собрался? Хочешь порнухи накачать перед отключением интернета?
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Alex Mel
01:10
хакерка - лучше? :)
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
terenty79
01:08
я не смотрел давно, по чем доллар. извиняюсь. до зарплаты далеко, покупать ничего не планировал. в новостях нигде не замечал, что бы кукарекали, что рубль опять в выгребнуу яму свалился. а тут вон, ни...
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
warmuza
01:06
Ах, вот оно что. Взлетел с 72,5 до 76,98 и скорректировался до 76,2 - это, оказывается, называется падает. Когда взлетит до 100 и просядет в моменте до 92, ты тоже будешь тут рассказывать, что он там ...
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
super619
01:05
Класс! Опять пара слов в комментариях информативнее чем статья.
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
omoikane
01:05
Как была лучше мморпг так и осталась.
В следующем месяце подписка World of Warcraft в России подорожает
Вадим Великий
01:03
Это для неё типо вызов взломает или нет а не для тебя чтобы ты на торентах его качал :D
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
terenty79
01:02
сегодня бакс 75.9, он падает. .36 копеек потерял. подняли вчера, почему тогда 18 марта когда доллар вырос не подымали? они бы при падении доллара, так же цены обратно снижали. а этого по пол года не б...
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
korney
01:01
Что такое композитор? Просветите.
Установка и сравнение драйверов на видеокарту (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Сергей Сидоренко
00:57
Пусть сначала штопанный кандон (многоразовый презик) научится отвечать перед законом, а то всё только законы под себя переписывает...
Роскомнадзор обяжет пользователей соцсетей предоставлять свои паспортные данные через Госуслуги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем