Перед началом мероприятия Future Games Show компания Daedalic Entertainment показала кусок геймплея The Lord of the Rings — Gollum. В представленном трейлере непосредственно игрового процесса записано ничтожно мало. Мы лишь увидели, как Голлум пробирается через крепость орков и наполненные пауками пещеры.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Элементов стелса в ролике замечено не было. Оценить качество проделанной Daedalic работы совершенно невозможно. Разве что, дизайнеры локаций постарались и звуковики порадовали. В остальном же — деталей минимум.

реклама

Напомним, The Lord of the Rings: Gollum должна появиться в продаже только в будущем году на PC и консолях. Может быть, из-за отдалённого релиза авторы пока не спешат показывать свои наработки.