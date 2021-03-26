Новый фрагмент геймплея The Lord of the Rings — Gollum показали в коротеньком тизере
Перед началом мероприятия Future Games Show компания Daedalic Entertainment показала кусок геймплея The Lord of the Rings — Gollum. В представленном трейлере непосредственно игрового процесса записано ничтожно мало. Мы лишь увидели, как Голлум пробирается через крепость орков и наполненные пауками пещеры.
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Элементов стелса в ролике замечено не было. Оценить качество проделанной Daedalic работы совершенно невозможно. Разве что, дизайнеры локаций постарались и звуковики порадовали. В остальном же — деталей минимум.
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Напомним, The Lord of the Rings: Gollum должна появиться в продаже только в будущем году на PC и консолях. Может быть, из-за отдалённого релиза авторы пока не спешат показывать свои наработки.
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