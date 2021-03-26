Blizzard объявила об изменениях в региональном ценообразовании World of Warcraft для России. В абсолютном большинстве случаев подобные «изменения» направлены в сторону повышения, вот и Blizzard не стала оригинальничать: с 26 апреля, 20:00 по московскому времени, стоимость подписки на World of Warcraft будет увеличена.

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С указанного дня месяц подписки будет стоить 649 рублей (сейчас 549 рублей), три месяца — 1 899 рублей (сейчас 1 497 рублей), а шесть месяцев — 3 499 рублей (сейчас 2 694 рубля). В чём причина повышения, представители Blizzard не уточняют, но, скорее всего, дело связано с волатильностью курса национальной валюты.

Вместе с тем подорожают все варианты изданий World of Warcraft Shadowlands, однако внутриигровые услуги, как то смена имени, гильдии, фракции и покупка транспорта — немного подешевеют.

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Стоит отметить, что Blizzard терпела довольно долго: в последний раз цены на WoW в России повышались аж летом 2015 года.