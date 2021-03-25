Поклонники глобальных (4X) стратегий возлагают большие надежды на Humankind от Amplitude Studios, которая должна покончить с монополией Sid Meier’s Civilization в сегменте псевдоисторических представителей жанра. Предполагалось, что релиз Humankind состоится через месяц, 22 апреля, но сегодня разработчики выступили с обращением, в котором сообщили о переносе выхода проекта почти на четыре месяца — до 17 августа.

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По словам разработчиков, решение о переносе релиза продиктовано заботой об игроках: Amplitude получила массу полезных отзывов от участников бета-тестирований, и решила, что Humankind отчаянно нуждается в проработке баланса, искусственного интеллекта в целом и системы дипломатии в частности, а также изменении многих элементов игрового процесса.

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Хотя данная задержка не первая, но очень хочется верить, что последняя. Жанру давно требуется конкуренция, чтобы нам наконец-то перестали продавать одну и ту же игру, но под новым порядковым номером, и с геймплейными изменениями только после череды дополнений и DLC.