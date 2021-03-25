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Дополнение «Мифы восточных земель» для Immortals Fenyx Rising уже доступно для прохождения

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Сегодня состоялся релиз уже второго по счёту сюжетного дополнения для экшена Immortals Fenyx Rising. События дополнения разворачиваются в Древнем Китае, а игрокам предстоит принять на себя роль персонажа по имени Ку, которому предстоит восстановить баланс между этим светом и «тем».

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Впрочем, судя по средней оценке дополнения на Metacritic, с его покупкой лучше повременить хотя бы до первой крупной распродажи. По словам журналистов, «Мифы восточных земель» — это, по сути, то же самое, что основная Immortals Fenyx Rising, только в другом сеттинге и с новым главным героем. Никакого развития идей и уж тем более внедрения новых механик не ждите. Отсюда и 64 балла из 100 возможных.

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Напомним, что на этом снабжение Immortals Fenyx Rising дополнительным контентом не заканчивается. В скором будущем игра получит третье дополнение под названием «Потерянные боги», которое вернёт игроков в Древнюю Грецию.

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