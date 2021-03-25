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Привет из Titanfall: похоже, следующий герой Apex Legends сможет призывать на поле боя титана

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Как известно, действие Apex Legends разворачивается во вселенной Titanfall — серии игр, где игроки могли управлять боевыми шагающими роботами, называемыми титанами. Несмотря на это, в популярной королевской битве титанов по соображениям баланса нет; но, возможно, скоро появится — по крайней мере, один.

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Источник изображения: Titanfall.

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Датамайнер, скрывающийся под псевдонимом Biast12, покопался в игровых файлах и нашёл упоминание персонажа по имени Блиск, которого могут помнить фанаты Titanfall. В «откопанных» энтузиастом файлах упоминается, что Блиск может бегать по стенам, взламывать маячки и даже в качестве суперспособности призывать титана.

Здесь стоит сразу оговориться, что призываемый титан — автоматический, и предназначен для обороны или обеспечения подавляющего огня на определённой территории. Забраться в кабину и «развалить» всем «кабины», увы, не получится. По крайней мере, такой вывод напрашивается из текста описания.

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По всей видимости, новый герой появится в Apex Legends уже в обозримом будущем.

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