Экс-инквизитор, ставший целителем и убийцей: авторы Hood Outlaws & Legends представили класс мистика
Разработчики из Sumo Digital решили не откладывать дело в долгий ящик и представили вниманию общественности четвёртый и последний игровой класс в Hood Outlaws & Legends — мистика. Этот бывший инквизитор, чьей верой нагло и коварно воспользовалось государство, теперь вершит правосудие на поле брани.
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Как и другие игровые классы в Hood Outlaws & Legends, мистик обладает рядом уникальных особенностей. В качестве оружия персонаж использует мощный кистень, способный оглушить незадачливого оппонента. Параллельно практикует создание различных ядов: в игре же применяет ослабляющую ядовитую смесь, ослабляющее зрение врагов и истощающую их запас выносливости.
Мистик — довольно крепкий парень, поэтому его выносливость восстанавливается быстрее, чем у представителей других классов. Благодаря этому навыку мистик незаменим в боях на истощение. Активируя свою классовую суперспособность, мистик соединяется с духовным миром, что позволяет ему видеть врагов сквозь стены, а также исцелять себя и союзников.
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Разработчики напоминают, что Hood Outlaws & Legends позволяет кастомизировать персонажей. Так, например, вместо ядовитых гранат мистику можно выдать исцеляющие смеси, «прокачать» скорость бега и так далее.
Релиз Hood Outlaws & Legends выйдет 10 мая.
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