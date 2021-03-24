В этом году Blizzard дополнит «классическую» версию World of Warcraft аддоном The Burning Crusade. По всей видимости, его релиз уже не за горами, поскольку компания уже потихоньку начала рассылать приглашения на участие в его закрытом бета-тестировании. Отметим, что приглашения будут получать только те, кто оставили заявку на его участие — никаких массовых «волн» в рамках ЗБТ не запланировано.

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Участники тестирования смогут либо скопировать уже существующего персонажа из World of Warcraft Classic, либо создать нового. В последнем случае персонаж будет сразу создан высокого уровня.

Blizzard, вспоминая, что последнее время в Сети орудуют мошенники, зазывающие доверчивых игроков на якобы тестирования ожидаемых блокбастеров, сразу предупреждает, в официальном приглашении на ЗБТ «классического» дополнения The Burning Crusade присутствуют ссылки только на Battle.net.