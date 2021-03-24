До выхода Oddworld Soulstorm — долгожданного сиквела пришедшегося многим по душе Oddworld New’N’Tasty — остаётся всего две недели, и по такому поводу журналисты WCCFTech решили побеседовать с создателем франшизы Лорном Лэннингом и обсудить некоторые важные моменты.

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Поскольку весьма важным критерием покупки современных игр является соотношение контента на доллар, журналисты поинтересовались у Лэннинга, сколько времени займёт прохождение Oddworld Soulstorm. По словам разработчика, всё в конечном счёте зависит от стиля прохождения конкретного игрока: основной сюжет рассчитан примерно на двадцать часов геймплея, но если вы являетесь «охотником за достижениями», то можно смело прибавить к этому показателю ещё несколько десятков часов.

Не обошлось без технических вопросов: журналисты поинтересовались, как Oddworld Soulstorm будет выглядеть на PlayStation 5. По словам Лэннинга, PlayStation 5 позволяет игре воспроизводиться в режиме 1440p@60fps и при этом радовать игрока объёмным звуком и поддержкой особых возможностей контроллера DualSense. Что же касается PlayStation 4, то там уже всё скромнее, и довольствоваться придётся режимом 1080p@30fps.

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Релиз Oddworld Soulstorm состоится 6 апреля на PC и PlayStation 4/PlayStation 5. На консолях это временный эксклюзив Sony.