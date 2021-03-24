Прохождение Oddworld Soulstorm займёт около двадцати часов
До выхода Oddworld Soulstorm — долгожданного сиквела пришедшегося многим по душе Oddworld New’N’Tasty — остаётся всего две недели, и по такому поводу журналисты WCCFTech решили побеседовать с создателем франшизы Лорном Лэннингом и обсудить некоторые важные моменты.
реклама
Поскольку весьма важным критерием покупки современных игр является соотношение контента на доллар, журналисты поинтересовались у Лэннинга, сколько времени займёт прохождение Oddworld Soulstorm. По словам разработчика, всё в конечном счёте зависит от стиля прохождения конкретного игрока: основной сюжет рассчитан примерно на двадцать часов геймплея, но если вы являетесь «охотником за достижениями», то можно смело прибавить к этому показателю ещё несколько десятков часов.
Не обошлось без технических вопросов: журналисты поинтересовались, как Oddworld Soulstorm будет выглядеть на PlayStation 5. По словам Лэннинга, PlayStation 5 позволяет игре воспроизводиться в режиме 1440p@60fps и при этом радовать игрока объёмным звуком и поддержкой особых возможностей контроллера DualSense. Что же касается PlayStation 4, то там уже всё скромнее, и довольствоваться придётся режимом 1080p@30fps.
реклама
Релиз Oddworld Soulstorm состоится 6 апреля на PC и PlayStation 4/PlayStation 5. На консолях это временный эксклюзив Sony.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила