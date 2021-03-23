Ubisoft объявила о том, что уже на этой неделе — с четверга, 25 марта, и до воскресенья, 28 марта включительно — все желающие смогут опробовать Watch Dogs Legion в рамках периода бесплатного доступа. Предзагрузка игры стартует завтра, 24 марта.

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В рамках бесплатного доступа игрокам дадут поиграть в одиночную кампанию (не полностью), а также в недавно добавленный в игру сетевой режим. Вообще, по всей видимости, период бесплатного доступа приурочен именно к запуску мультиплеера.

Весь достигнутый прогресс будет сохранён на учётной записи, так что в случае покупки полной версии игры, на которую в ходе бесплатного доступа будет распространяться большая скидка, заново начинать прохождение не придётся.

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Напомним, что Watch Dogs Legion вышла в конце октября и получила в основном положительные оценки; с той лишь оговоркой, что концептуально ничего нового «Легион» во франшизу не вводит.