Авторы Outriders уверены, что версии игры для PS4 и Xbox One лишены проблем, с которыми столкнулась Cyberpunk 2077
До выхода кооперативного боевика Outriders осталось чуть больше недели, и по такому случаю журналисты GamingBolt решили побеседовать с геймдиректором проекта Бартеком Митой и ведущим геймдизайнером Петром Новаковским. Естественно, не обошлось и без проведения параллелей с Cyberpunk 2077, версии которой для консолей прошлого поколения стали причиной многочисленных негативных отзывов и падения репутации студии CD Projekt RED.
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С Outriders, уверены Мита и Новаковский, подобных проблем не случится: по словам представителей студии, они тестируют консольные версии проекта и не видят проблем, похожих на те, с которыми столкнулась CD Projekt RED. И на прошлом, и на текущем поколениях консолей Outriders функционирует хорошо.
Правильно ли вообще сравнивать Outriders с Cyberpunk 2077 — тема для бурных обсуждений; в конце концов, первая по всем параметрам скромнее, да и принадлежит совсем другому жанру.
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Релиз состоится 1 апреля. Тогда-то и выяснится, чего стоили слова разработчиков касательно стабильности игры.
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