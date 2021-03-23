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Сервис Xbox Live переименуют в Xbox network

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Компания Microsoft затеяла переименование службы Xbox Live — теперь она называется Xbox network. Первыми кто заметил соответствующие изменения, стали участники бета-тестирования Xbox — сделанные в играх скриншоты и ролики система предлагает загрузить в «сеть Xbox», а не в Xbox Live. Чуть позже появилось официально подтверждение со стороны компании Microsoft.

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Редмондцы пояснили, что Xbox network предоставляет базу для других сетевых сервисов Xbox. Смена названия с Xbox Live на Xbox network должна помочь игрокам интуитивно понимать разницу между базовыми сервисами и подпиской Xbox Live Gold. Представитель Microsoft также дал понять, что случившееся переименование не повлечёт за собой изменений базовых функций сервиса.

На самом деле, ребрендинг сервиса начал реализовываться ещё с августа прошлого года: Microsoft тогда обновила соглашение об услугах, указав новое название площадки — Xbox network.

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