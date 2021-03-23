Компания Microsoft рассматривает возможность покупки Discord Inc., которой принадлежат права на одноимённый мессенджер, популярный у игроков. Эту информацию опубликовали издания VentureBeat и Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

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По словам журналистов Bloomberga, редмондцы готовы выложить за Discord не менее $0 миллиардов, ведь покупка такого сервиса гарантирует Microsoft доступ к большим сообщества игроков. Пользовательская база Discord в данный момент насчитывает более 140 миллионов пользователей, но разработчики сервиса пока не смогли вывести его в прибыль. даже несмотря на наличие платной подписки Nitro. Аналитики из Blomberg Intelligence убеждены, что в случае завершения сделки Microsoft сможет объединить Nitro с подпиской Xbox Game Pass, обеспечив адептам платформы Xbox ультимативное средство для проведения досуга.

Ранее Discord безуспешно пытались купить компании Epic Games и Amazon, ещё в 2018 году стоимость сервиса варьировалась от 2 до 6 миллиардов долларов. Получится ли у Microsoft подмять популярный сервис под своё крыло — узнаем в ближайшее время. Конечно, скептики могут сейчас вспомнить о покупке другого некогда популярного сервиса для общения под названием Skype. После вхождения в стан Microsoft он стал терять популярность на фоне других быстрорастущих мессенджеров, вроде Telegram. Но тут не стоит забывать, что в 2011 году Microsoft была совершенно другой компанией.