Авторы Outriders не вырезали из игры контент, чтобы впоследствии продавать его в качестве DLC
Не секрет, что частенько в современных играх разработчики «вырезают» из своих творений контент, чтобы впоследствии реализовать его посредством аддона или DLC. В качестве примеров могут служить различные кажущиеся на первый взгляд бессмысленными и бесполезными в оригинальных играх локации, постройки, персонажи и прочие геймплейные элементы, которые впоследствии с выходом аддонов обретают положенную им функциональность.
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Так поступают многие, но не People Can Fly. В беседе с изданием GamingBolt ведущий геймдизайнер кооперативного боевика Outriders Пётр Новаковский уточнил, что игра выйдет в полностью готовом виде, без вырезанного контента. Все последующие нововведения, включая возможные аддоны, заявляет Новаковский, будут выпускаться на основании отзывов игроков: в чём они заинтересованы, какова их реакция на те или иные элементы, и тому подобное.
Напомним, что до выхода Outriders остаётся чуть больше недели: отправиться на терпящую катастрофу планету Инок и разыскать источник загадочного сигнала можно будет 1 апреля.
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