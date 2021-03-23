Capcom возлагает на Resident Evil Village большие надежды: аккуратно снабжает сообщество свежей информацией и даже обещает полноценную демонстрационную версию перед релизом. Второй факт недвусмысленно намекает на то, что разработчики полностью уверены в своём продукте и не боятся представить его на суд общественности без фатальных последствий для продаж.

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На днях директор Capcom по маркетингу в Великобритании и странах EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки) Антуан Молан подтвердил амбиции компании в отношении Resident Evil Village и заявил, что Capcom рассчитывает сделать её самой успешной игрой франшизы как с точки зрения качества, так и с точки зрения бизнеса.

Стоит напомнить, что Capcom намеревается сделать из Resident Evil Village ни много ни мало, а «лучший хоррор из когда-либо созданных», продажи которого также превзойдут предыдущие проекты в серии. Удастся ли «Деревне» оправдать надежды Capcom, узнаем уже через пару месяцев после релиза, запланированного на 7 мая на всех актуальных платформах.