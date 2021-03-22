Как мы помним, в январе Capcom параллельно с премьерой игрового процесса Resident Evil Village также официально подтвердила утечки и представила её мультиплеерное ответвление под названием Resident Evil Re:Verse. Впечатления о проекте в сообществе сложились двоякие, но планы есть планы, и вот, Capcom огласила сроки проведения открытого бета-тестирования проекта.

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Ждать осталось совсем недолго: начало «беты» назначено на 8 апреля, 9:00 по московскому времени, а окончание — на 11 апреля в то же время. Само тестирование будет проводиться на трёх платформах — PC, PlayStation 4 и Xbox One — но посредством обратной совместимости можно будет играть и на PlayStation 5 с Xbox Series X|S.

От участников потребуется наличие учётной записи Capcom ID.