Компания Square Enix в данный момент занята подготовкой улучшенной версии ремейка Final Fantasy VII, свежий трейлер проекта призван продемонстрировать, чем отличается Final Fantasy VII Remake Intergrade от изначальной версии, выпущенной около года назад.

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Техническая часть ожидаемо улучшится: текстуры станут более четкими, освещение порадует больше глубиной. Владельцам PlayStation 5 предоставят возможность выбрать один из двух режимов работы: с упором на графику или с упором на производительность. Graphics Mode будет выдавать разрешение 4K, а в Performance Mode обеспечит стабильные 60 кадров в секунду.

Обновлённый ремейк получит полную совместимость с контроллером DualSense. Final Fantasy VII Remake Intergrade дополнительно предложит новый сюжетный контент с Юффи на правах главой героини.

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Обновлённый ремейк поступает в продажу 10 июня, предзаказы можно оформить уже сейчас. Простая версия обойдётся в 5710 рублей, а за Digital Deluxe попросят 7129 рублей.