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Авторы Final Fantasy VII Remake Intergrade показали, как этот проект выглядит на PlayStation 5

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Компания Square Enix в данный момент занята подготовкой улучшенной версии ремейка Final Fantasy VII, свежий трейлер проекта призван продемонстрировать, чем отличается Final Fantasy VII Remake Intergrade от изначальной версии, выпущенной около года назад.

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Техническая часть ожидаемо улучшится: текстуры станут более четкими, освещение порадует больше глубиной. Владельцам PlayStation 5 предоставят возможность выбрать один из двух режимов работы: с упором на графику или с упором на производительность. Graphics Mode будет выдавать разрешение 4K, а в Performance Mode обеспечит стабильные 60 кадров в секунду.

Обновлённый ремейк получит полную совместимость с контроллером DualSense. Final Fantasy VII Remake Intergrade дополнительно предложит новый сюжетный контент с Юффи на правах главой героини.

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Обновлённый ремейк поступает в продажу 10 июня, предзаказы можно оформить уже сейчас. Простая версия обойдётся в 5710 рублей, а за Digital Deluxe попросят 7129 рублей.

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square enix final fantasy vii remake intergrade
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Bare_Metal
20:20
Ты в Чебоксарах случайно не на вредном производстве трудишься? Очень похоже на интоксикацию.
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Karely Coleman
20:19
положим и у меня так же, но тогда этот бизнес не имеет смысла, в периоды падения курса, просто жалко жарить карты.
Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
Троллейбус
20:19
Только вонючий тролль будет такие сообщения приводить в аргументы. Иди испражняйся дальше. Позор Советского Союза.
Появились спецификации Ti версий GeForce RTX 3080 и 3070 с GDDR6X — новинки появятся до конца весны
Андрей Иванов
20:19
нищий пидор.так бы и базарил.
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MrPegge
20:19
А в чем смысл второго дисплея?
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smaximaa
20:19
это не шутка, это реальность ;)
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Андрей Иванов
20:18
это чмо из хохляндии воняетну может троллит.мне вот скучно днём было,хохлов потроллил,а они и повелись,как малые детки
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Dr.Power
20:17
В этом то и вся суть, это домашние и прочие про розетку думают, а у нефтяников розетка при себе и она абсолютно бесплатна.
Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
Bare_Metal
20:17
Ну так себе тогда диагнозы ставь, проктолог доморощенный.
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Dr.Power
20:16
газ сжигаем за бесплатно, или закачиваем обратно., а вся страна платит за него, да и еще что бы подключится к нему многие до полуляма платят.
Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
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