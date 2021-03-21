Авторы Final Fantasy VII Remake Intergrade показали, как этот проект выглядит на PlayStation 5
Компания Square Enix в данный момент занята подготовкой улучшенной версии ремейка Final Fantasy VII, свежий трейлер проекта призван продемонстрировать, чем отличается Final Fantasy VII Remake Intergrade от изначальной версии, выпущенной около года назад.
реклама
Техническая часть ожидаемо улучшится: текстуры станут более четкими, освещение порадует больше глубиной. Владельцам PlayStation 5 предоставят возможность выбрать один из двух режимов работы: с упором на графику или с упором на производительность. Graphics Mode будет выдавать разрешение 4K, а в Performance Mode обеспечит стабильные 60 кадров в секунду.
Обновлённый ремейк получит полную совместимость с контроллером DualSense. Final Fantasy VII Remake Intergrade дополнительно предложит новый сюжетный контент с Юффи на правах главой героини.
реклама
Обновлённый ремейк поступает в продажу 10 июня, предзаказы можно оформить уже сейчас. Простая версия обойдётся в 5710 рублей, а за Digital Deluxe попросят 7129 рублей.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила