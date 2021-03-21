Системные требования Yakuza 6 оказались вполне щадящими
До выхода Yakuza 6 The Song of Life на персональных компьютерах и консолях Xbox остались считанные дни, и Sega наконец-то соизволила снизойти до потенциальных покупателей данного проекта и опубликовала его системные требования. Если коротко, то не самого дорогого компьютера середины 2016 года выпуска должно хватить, чтобы воспроизвести Yakuza 6 на рекомендованных настройках.
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Не будем толочь воду в ступе и сразу перейдём к делу. Минимальные системные требования (низкие настройки качества, разрешение 1080p):
- процессор: Intel Core i5-3470 или AMD FX-6300;
- 4 Гбайта оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные системные требования (высокие настройки качества, разрешение 1080p):
- процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 2600;
- 6 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56;
- операционная система Windows 10.
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Yakuza 6 выйдет на PC и Xbox уже 25 марта. Версия для PlayStation 5, напомним, изначально вышла в Японии в конце 2016 года, а спустя полтора года — на Западе (технически везде помимо Японии).
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