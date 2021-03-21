Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Системные требования Yakuza 6 оказались вполне щадящими

С такой-то графикой неплохо бы увидеть ещё более демократичный список.
+
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке

До выхода Yakuza 6 The Song of Life на персональных компьютерах и консолях Xbox остались считанные дни, и Sega наконец-то соизволила снизойти до потенциальных покупателей данного проекта и опубликовала его системные требования. Если коротко, то не самого дорогого компьютера середины 2016 года выпуска должно хватить, чтобы воспроизвести Yakuza 6 на рекомендованных настройках.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Не будем толочь воду в ступе и сразу перейдём к делу. Минимальные системные требования (низкие настройки качества, разрешение 1080p):

  • процессор: Intel Core i5-3470 или AMD FX-6300;
  • 4 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные системные требования (высокие настройки качества, разрешение 1080p):

  • процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 2600;
  • 6 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56;
  • операционная система Windows 10.

реклама

Yakuza 6 выйдет на PC и Xbox уже 25 марта. Версия для PlayStation 5, напомним, изначально вышла в Японии в конце 2016 года, а спустя полтора года — на Западе (технически везде помимо Японии).

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sega yakuza 6 the song of life
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Системные требования Yakuza 6 оказались вполне щадящими
+
Популярную игру-песочницу Terraria купили более 35 миллионов раз
3
«Онлайн» Rainbow Six Siege в Steam превысил 200 тысяч игроков одновременно
+
Полноценный релиз Praey for the Gods задержится до апреля
1
«Выживач» The Long Dark купили более 5 миллионов раз
2
Волшебница в тёмном переулке: BioWare показала свежий арт новой Dragon Age
11

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 104
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
29
Подборка игр 2018-20 годов со встроенными бенчмарками
9
Как я улучшил звучание колонок с помощью накладок из FixPrice
34

Сейчас обсуждают

rebel-1
14:10
Теперь ждем статью "Как я улучшил свой жигуль с помощью наклейки SPARCO на лобовуху и сделав дыру в резонаторе глушителя".
Как я улучшил звучание колонок с помощью накладок из FixPrice
Сергей Vorvort
14:06
Уже полно есть тестов - тотальный слив 11900К в играх. Вот моя статья https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/47273/v-rukah-overklokera-ryzen-7-5800x-vs-intel-core-i9-11900k Могу еще добавить тесты ...
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
Renegade1979
14:03
Разве не видно, что это не карта, и даже не вставляется в PCIe, а куда-то прикручивается на специальную материнскую плату в сервер. У Хуанга эти ж платы и продают, на 4 чипа или на 8
NVIDIA может выпустить видеокарту для майнеров за 11 000 долларов на основе GPU Ampere A100
Сергей Vorvort
14:01
Давай еще будем всякую кривизну навроде Киберпука приводить, лол! В Вальгалле на смешаных ультра - высоких Radeon VII легко 60 fps держит, игра хорошо под Radeon оптимизирована. И напомню тебе в котор...
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
burobay
14:01
У тебя огромная проблема - ты говоришь только за себя. Я успел, я купил, я поел, я покакал, у меня член стоит, хронических заболеваний не имеется, как там у других - мне пох. Зачем ты тогда дискутируе...
Майнинг эфира на Radeon R9 390 в два раза сократил расходы на отопление загородного дома
Кирилл Демидов
13:59
Топовые на тот момент 1080 тоже по 200+ косарей продавались?
Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
Сергей Vorvort
13:58
Прибалтийский дурачок опять пишет чушь - ему не привыкать. Ты еще добавь что 5800X равен 9900К, как ты уже говорил, тогда все уже поймут твой уровень развития!
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
Сергей Vorvort
13:57
На смешаных ультра - высоких играть в 4К комфортно. Radeon VII на воде - это аналог 2080 Super, только на 8 Гб больше памяти. Или ты считаешь что 2080S не умеет в 4К? 😁
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
Зеновий Радеонович
13:52
пуск не умеют. В пятницу сломалась, пришлось комп командной строкой выключать.
Microsoft отменила последнее обновление Windows 10 из-за новых проблем
Троллейбус
13:52
> В одиночку майнинг Ethereum невозможен, так как для этого нужны огромные мощности. Вот вам и децентрализация. Ахаха. https://www.youtube.com/watch?v=wCnbz-Sr2a8
Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем