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Популярную игру-песочницу Terraria купили более 35 миллионов раз

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Разработчики популярнейшей игры Terraria рассказали о продажах проекта на своём официальном сайте. Оказывается, Terraria продалась совокупным тиражом в 35 миллионов: 17,2 миллиона было продано на PC, 9,3 миллиона пришлось на мобильные устройства, ещё 8,5 — на консолях.

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Дополнительно авторы указали, что Terraria занимает аж 1 место в рейтинге игр Steam250 на основании отзывов покупателей. Ранее самым рейтинговым проектом считался Portal 2. Последняя остаётся на первом месте в схожем рейтинге базы SteamDB.

Terraria имеет в Steam 98% положительных отзывов на основании более 556 тысяч отзывов — недостижимый результат.

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