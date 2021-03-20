Разработчики перспективного «выживача» The Long Dark опубликовали новый дневник, в котором было рассказано о работе над четвёртым эпизодом сюжетной кампании. Также в этой заметке было сказано, что на сегодняшний день игра разошлась тиражом в 5 миллионов копий.

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Основатель студии Hinterland Рафаэль ван Лироп признался, что увеличению пользовательской базы поспособствовала раздача проекта в Epic Games Store и размещение в Xbox Game Pass. То есть, пользовательская база The Long Dark насчитывает 8,5 миллионов, но только 5 из них купили игру.

Что до четвёртого эпизода, то его разработка была замедлена по вполне очевидным причинам: пандемия и необходимость работать удалённо. Даты выхода новой главы ещё не названа, но в Hinterland заверяют, что драматичных моментов там будет как никогда много. Авторы пообещали выпустить перед самым релизом трейлер с указанием точной даты, поэтому ждём.