Быть может, кооперативный экшен Generation Zero в декорациях оккупированной злыми машинами Швеции образца конца 1980-х годов и не завоевал мировую популярность, но в целом проект достойный, и несколько часов назад его разработчики из Systemic Reaction (подразделение Avalanche Studios) решили провести в игре акцию, приуроченную ко второй годовщине со дня выхода Generation Zero в свет.

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В рамках акции все желающие до конца этих выходных смогут лично и совершенно бесплатно опробовать Generation Zero. Кроме того, вплоть до 25 марта на Generation Zero будет распространяться 70-процентная скидка, так что до указанного дня игру можно будет приобрести всего за 220 рублей вместо номинальных 735 рублей.

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Акция очень своевременная, поскольку на конец апреля назначен релиз обновления Resistance, которое отправит игроков на один год вперёд (в 1990-й год), поставит перед необходимостью решать новые проблемы и избавляться от новых угроз, а также внедрит долгожданную функцию строительства базы, которую надо будет время от времени оборонять от атак волн неприятелей.