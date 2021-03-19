Europa Universalis IV скоро получит подписку на свои многочисленные дополнения
Дополнения и мелкие DLC для Europa Universalis IV уже давно стали мемом среди поклонников данной 4X-стратегии: сама игра стоит вполне приемлемые по сегодняшним меркам 699 рублей, а вот чтобы получить весь полагающийся контент, необходимо заплатить ещё 8 273 рубля (европейцу вообще потребуется выложить 367 евро) за многочисленные аддоны.
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Ситуация ни в какие ворота не лезет: вложения слишком большие, пугающие, а потому — многие игроки стараются обойти Europa Universalis IV стороной, например, отдавая предпочтение другим глобальным стратегиям. Paradox Interactive осознаёт, что положение дел требует исправления, и вот, после долгих и ненужных экспериментов наконец-то объявила о том, что для проекта вводится подписка на все дополнения.
Её стоимость составит $4,99 (и аналог в местных валютах) в месяц, в обмен на которые вам полагается доступ к четырнадцати крупным аддонам-расширениям, грядущему расширению Leviathan, девяти наборам контента, трём так называемым immersion packs, а также всем будущим дополнениям и контентным добавкам.
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По каким-то причинам пока что возможности оформить подписку на дополнения нет, хотя в официальной новостной заметке указано, что появиться она должна была ещё вчера.
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