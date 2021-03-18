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Rustler — средневековую пародию на Grand Theft Auto — после неудачи на PC выпустят на консолях

Будто там игру ждёт успех. Наивные.
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Месяц назад Rustler, представляющая собой «средневековую» пародию на классические Grand Theft Auto, вышла на PC по программе раннего доступа. Абсолютно никакой популярности проект не снискал, да и рейтинги у него не впечатляющие, но разработчики не унывают и намереваются расширить охват возможной аудитории, выпустив игру на консолях. Когда это случится, впрочем, неизвестно: авторы ограничиваются лишь (наверное, очень, по их мнению, забавной) формулировкой «когда придёт время».

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Напомним, что в Rustler мы принимаем роль средневекового искателя приключений на свою пятую точку, которому поручают самые безумные и нелепые задания. По факту, перед нами именно пародия на GTA, а не её клон в ином сеттинге.

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