Rustler — средневековую пародию на Grand Theft Auto — после неудачи на PC выпустят на консолях
Месяц назад Rustler, представляющая собой «средневековую» пародию на классические Grand Theft Auto, вышла на PC по программе раннего доступа. Абсолютно никакой популярности проект не снискал, да и рейтинги у него не впечатляющие, но разработчики не унывают и намереваются расширить охват возможной аудитории, выпустив игру на консолях. Когда это случится, впрочем, неизвестно: авторы ограничиваются лишь (наверное, очень, по их мнению, забавной) формулировкой «когда придёт время».
реклама
Напомним, что в Rustler мы принимаем роль средневекового искателя приключений на свою пятую точку, которому поручают самые безумные и нелепые задания. По факту, перед нами именно пародия на GTA, а не её клон в ином сеттинге.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила