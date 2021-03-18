Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Реалистичный шутер Hell Let Loose выйдет из раннего доступа в этом году

Тепло принятый публикой проект готовится к формальному релизу.
1
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU

Тактический сетевой боевик Hell Let Loose появился на просторах раннего доступа Steam в 2019 году и завоевал за это время 85-процентный пользовательский рейтинг на основании десятков тысяч рецензий. Пора бы уже, что называется, и честь знать — избавиться от таблички «Ранний доступ» и перейти в категорию полноценных релизов. К счастью, ждать осталось не так уж долго: как стало известно из отчёта издательства Team17, формальный релиз Hell Let Loose должен состояться в текущем году.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Отметим, что Hell Let Loose получил признание благодаря реалистичности боевых действий и игрового окружения. Разработчики воссоздали реальные места сражений Второй мировой войны по старым аэрофотосъёмкам и по современным данным со спутников. Отдельно отмечается масштабность боевых действий — всего в матчах участвуют до ста игроков (по пятьдесят на команду) — и фотореалистичная графика, которая за время пребывания игры в раннем доступе заметно похорошела.

Также издатель совместно с разработчиками планирует в этом году выпустить Hell Let Loose на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Рискнём предположить, что это случится в один день с выходом PC-версии проекта из раннего доступа.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

team 17 black matter hell let loose
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ubisoft предупредила о мошенниках, рассылающих приглашения на «ранний доступ» к Far Cry 6
+
Реалистичный шутер Hell Let Loose выйдет из раннего доступа в этом году
1
В клиенте Epic Games Store появятся новые функции для общения
+
Сборник Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy уже можно купить в PlayStation Store и Microsoft Store
+
Square Enix раздаёт всем желающим PC-версии Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris
2
Игроки сообщили, что версия NieR Automata для Game Pass функционирует лучше Steam-версии
+
Microsoft занялась публичным тестированием функции Auto HDR для Windows
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 57
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
77
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
165
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
6
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
16
Цены на чипы памяти DRAM продолжают расти - ожидается +18% во втором квартале 2021
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
6
Ключ на Windows 10 Pro упал в цене до $7,59 на распродаже
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
3

Сейчас обсуждают

Inqizitor
14:39
Ну все, процессоры откладываются до 2025.
Intel будет выпускать 10-нм изделия для оборонных нужд США
intel fan
14:37
совок, представь себе что ты купил две "лады" и сдал их в аренду в службу такси. доход от аренды будет "нетрудовыми доходами", а с тобой нужно будет бороться? если нет - чем отличается закупка компьют...
Разработчики Эфириума могут существенно увеличить доходность добычи, смягчив внедрение EIP-1559
Александр Лисин
14:37
Боже, автор какой же ты кретин...заблокируйте его пожалуйста кто-нибудь.
Бюджетная GeForce RTX 3050 Ti может оказаться быстрее GeForce GTX 1080 Ti и неинтересна майнерам
1 1
14:37
Климакс наступил у тебя. Вот и переслало радовать.
Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
Роман Иванович
14:35
Комент абсолютно без грамотного амд дрочера
Вице-президент ASML: 7-нанометровая технология Intel близка к 5-нанометровой TSMC и Samsung
Анатолий Молдаванов
14:33
Не феникс, а фениксос.
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
Сергей Vorvort
14:32
83с в разгоне. https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/51256-test-i-obzor-radeon-rx-6700-xt-mladshaya-videokarta-big-navi.html?start=24
Новая реклама процессоров AMD затрагивает тему подъёма с колен
Kopcheniy
14:31
"ну и пусть жрёт дохера, если питальник и охлад справляется." Так он и жрет. Но Интел не собирается учитывать особенности каждой материнской платы, поэтому выдает некое среднее значение для работы пр...
Процессоры Intel Rocket Lake преуспеют в автоматическом разгоне
Don-Pedro
14:31
Читак уже там, доступ и ежедневные обновления по подписке. В топку их релиз.
Реалистичный шутер Hell Let Loose выйдет из раннего доступа в этом году
intel fan
14:30
заглот, PoS и EIP-1559 - это разные вещи, между ними ничего общего. Твоя некомпетентность - это нечто.
Разработчики Эфириума могут существенно увеличить доходность добычи, смягчив внедрение EIP-1559
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем