Тактический сетевой боевик Hell Let Loose появился на просторах раннего доступа Steam в 2019 году и завоевал за это время 85-процентный пользовательский рейтинг на основании десятков тысяч рецензий. Пора бы уже, что называется, и честь знать — избавиться от таблички «Ранний доступ» и перейти в категорию полноценных релизов. К счастью, ждать осталось не так уж долго: как стало известно из отчёта издательства Team17, формальный релиз Hell Let Loose должен состояться в текущем году.

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Отметим, что Hell Let Loose получил признание благодаря реалистичности боевых действий и игрового окружения. Разработчики воссоздали реальные места сражений Второй мировой войны по старым аэрофотосъёмкам и по современным данным со спутников. Отдельно отмечается масштабность боевых действий — всего в матчах участвуют до ста игроков (по пятьдесят на команду) — и фотореалистичная графика, которая за время пребывания игры в раннем доступе заметно похорошела.

Также издатель совместно с разработчиками планирует в этом году выпустить Hell Let Loose на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Рискнём предположить, что это случится в один день с выходом PC-версии проекта из раннего доступа.