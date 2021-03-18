Сегодняшнее обращение представителей студии Techland к сообществу оказалось немного не тем, на что все рассчитывали, однако самое главное разработчики сообщить всё же соизволили. Самое главное — нам всё же показали несколько секунд игрового процесса данного ожидаемого проекта. И хотя ничего особо интересного там заметить не удалось, наличие прогресса всё же радует.

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Более подробно рассказывать о Dying Light 2 авторы планируют уже в ближайшее время. Ранее, напомним, Techland признала, что поторопилась с анонсом Dying Light 2 — проект слишком амбициозный, и над доведением его до заданных стандартов качества нужно ещё поработать.

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Стоит отметить, что видеоролик завершается числом «2021». Означает ли это, что Dying Light 2 выйдет в этом году? Вполне вероятно, но уверенно утверждать это мы бы не торопились. Лучше подождать хотя бы первой подробной публикации сведений от Techland — там-то всё и должно будет проясниться.