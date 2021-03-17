Google решила последовать примеру Apple. снизив комиссию, взымаемую с разработчиков приложений. Начиная с 1 июля компания будет забирать только 15% с продаж, а не 30%, как это было раньше. Но есть ограничение: если общая выручка девелоперов за реализацию программных продуктов в магазине превысит 1 миллион долларов в год, то скидка перестанет действовать.

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Представители Google заверяют, что данное нововведение станет актуальным для 99% разработчиков во всём мире. То есть, только 1% компаний получают от размещения ПО в Google Play больше $1 миллиона.

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We’re reducing our service fee for the first $1m developers earn each year on Google Play ↓ https://t.co/UWHCrqSRLw — Android Developers (@AndroidDev) March 16, 2021

Соответствующее объявление появилось в Twitter-аккаунте Android Developers. Мотивация для применения дополнительной скидки указывается максимально благородная: оказание помощи партнёрам, которая должна положительным образом сказаться на работе всей экосистемы. В самое ближайшее время Google поделится дополнительной информацией по всем нововведениям.