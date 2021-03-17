Слух: масштабный анонс экшена Starfield от Bethesda случится летом, а релиз — до конца этого года
Инсайдер и журналист издания VentureBeat Джефф Грабб в подкасте Dealer — Gaming рассказал о сроках выхода таинственного игрового проекта Starfield от Bethesda. Господин Грабб убеждён, что релиз должен случиться уже в нынешнем году. Ссылаясь на неназванные источники, инсайдер рассказал, что в рамках нынешнего онлайн-мероприятия E3 компания Bethesda проведёт полноценную презентацию Starfield с объявлением даты выхода.
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Словам непроверенных собирателей слухов можно, конечно, не доверять. Но у Bethesda ещё со времен анонса Skyrim так повелось: анонс в середине года, максимально подробная презентация проекта и релиз через полгода. Так было со Skyrim, Fallout 4 и Fallout 76, поэтому нет сомнений в том, что со Starfield маркетинговая политика будет выстраиваться схожим образом.
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Про саму Starfield общественность до сих пор знает очень мало, и это не может не радовать — масштабные «утечки» портят ощущение от полноценного анонса, который Bethesda всегда привыкла делать с помпой. Да, это проект, действие которого будет происходить в космосе. Скорее всего, в нём будут присутствовать давно проверенные механики из других игр студии. Ещё мы знаем, что композитором саундтрека для Starfield может быть Инон Зур. В любом случае, до лета осталось недолго.
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