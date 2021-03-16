Издание «Ведомости», ссылаясь на собственный источник в Минцифры, опубликовало информацию о том, что Apple согласилась выполнять условия закона по предустановке российского программного обеспечения в мобильные устройства. Уже с 1 апреля компания будет предлагать при первом включении iPad или iPhone, купленного на территории Российской Федерации, несколько приложений для установки на выбор.

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Слова «Ведомостей» поспешила подтвердить сама Apple, дав также понять, что установка отечественного ПО будет добровольной для пользователя — если тому ничего не понравится из списка предложенного, то он сможет отказаться. При настройке купленного телефона или планшета пользователь увидит соответствующее диалоговое окно, в котором можно проставлять или убирать галочки напротив тех или иных приложений от российских разработчиков. Представитель Apple отметил, что компания соблюдает законы стран в которых работает.

Источник из Минцифры также рассказал, что в Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений. При этом подчёркивается, что Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включённые в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке станут появляться интересные пользователям альтернативные приложения, то они будут входить в подборку и тоже будут предлагаться для предустановки.

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Напомним, закон (точнее, поправки в закон «О защите прав потребителей») о предустановке российского программного обеспечения был принят ещё в 2019 году, но его введение несколько раз откладывалось — в том числе из-за пандемии COVID-19. Согласно принятым актам, ПО от российских разработчиков должно будет устанавливаться на все смартфоны, планшеты, «умные» телевизоры, портативные и стационарные компьютеры, которые будут продаваться в России с 1 апреля нынешнего года. К таким приложениям относятся браузеры, мессенджеры, почтовые клиенты, приложения онлайн-кинотеатров, а также приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и другие.