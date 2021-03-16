Apple согласилась исполнять закон о предустановке российского ПО для iPhone и iPad
Издание «Ведомости», ссылаясь на собственный источник в Минцифры, опубликовало информацию о том, что Apple согласилась выполнять условия закона по предустановке российского программного обеспечения в мобильные устройства. Уже с 1 апреля компания будет предлагать при первом включении iPad или iPhone, купленного на территории Российской Федерации, несколько приложений для установки на выбор.
реклама
Слова «Ведомостей» поспешила подтвердить сама Apple, дав также понять, что установка отечественного ПО будет добровольной для пользователя — если тому ничего не понравится из списка предложенного, то он сможет отказаться. При настройке купленного телефона или планшета пользователь увидит соответствующее диалоговое окно, в котором можно проставлять или убирать галочки напротив тех или иных приложений от российских разработчиков. Представитель Apple отметил, что компания соблюдает законы стран в которых работает.
Источник из Минцифры также рассказал, что в Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений. При этом подчёркивается, что Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включённые в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке станут появляться интересные пользователям альтернативные приложения, то они будут входить в подборку и тоже будут предлагаться для предустановки.
реклама
Напомним, закон (точнее, поправки в закон «О защите прав потребителей») о предустановке российского программного обеспечения был принят ещё в 2019 году, но его введение несколько раз откладывалось — в том числе из-за пандемии COVID-19. Согласно принятым актам, ПО от российских разработчиков должно будет устанавливаться на все смартфоны, планшеты, «умные» телевизоры, портативные и стационарные компьютеры, которые будут продаваться в России с 1 апреля нынешнего года. К таким приложениям относятся браузеры, мессенджеры, почтовые клиенты, приложения онлайн-кинотеатров, а также приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и другие.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила