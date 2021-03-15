Сегодня первая часть культовой серии Gothic отметила своё двадцатилетие, и по такому поводу разработчики из Alkimia Interactive, опубликовали свежие скриншоты её ремейка, расположенные на соответствующей страничке проекта в Steam. Судя по описанию, нас ждёт полная русская локализация, но на этом больше никаких новостей — ни хороших, ни плохих.

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Ранее авторы обещали, что в ближайшие месяцы поделятся подробностями проекта в целом и его разработки в частности. Напомним, что Alkimia Interactive — это недавно сформированный коллектив, в состав которого входят разработчики из барселонского подразделения THQ Nordic, представившие в 2019 году вниманию общественности небольшую демоверсию ремейка Gothic.

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Когда состоится релиз ремейка, пока неизвестно, но было бы символично, если бы его выпустили в этом году как в юбилейный год франшизы.