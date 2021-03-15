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В следующем DLC в Civilization VI появятся Португалия и режим с противостоянием зомби

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Не успели мы и оглянуться, как с момента анонса сезонного абонемента New Frontier Pass для Civilization VI скоро пройдёт уже год. Это значит, что сезон расширенной поддержки игры подходит к своему завершению, и сыграть последний аккорд в этом «произведении» призвано следующее дополнение, которое добавит в игру долгожданную Португалию, а также расширит список особых игровых режимов, добавив в него режим противостояния угрозы зомби.

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Начнём с Португалии. Полноценный презентационный видеоролик по данной цивилизации будет опубликован в ближайшие дни, а пока что остаётся довольствоваться базовой информацией, согласно которой, Португалия станет одной из лучших морских цивилизаций, использующей водные торговые пути для процветания своих поселений. Подробнее о способностях и уникальных бонусах Португалии — позже.

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Теперь зомби-режим. При его активации, которая, к частью, опциональная, вражеские войска будут превращаться в зомби-отряды под управлением компьютера. Правилами игры они отнесены к роли варваров, то есть, играют против всех и идут по пути наименьшего сопротивления (кто ближе — того и атакуют). Особенностью данного режима также является то, что рабочие могут устанавливать ловушки против зомби и иные защитные сооружения. Кроме того, жители города могут осуществить специальный проект, по завершении которого находящиеся на вашей территории зомби временно перейдут под ваш контроль. Иногда может быть полезно.

DLC выйдет 25 марта. Попутно игроков ждёт обновление, которое в том числе добавит в игру два новых чуда света.

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2k games firaxis games civilization vi
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