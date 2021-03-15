Компания Electronic Arts совместно с 101XP собирается запустить в России и странах СНГ FIFA Online 4. Это онлайновая футбольная аркада, которая будет распространяться на PC по условно-бесплатной модели. За подробностями сразу можно перейти на официальный сайт проекта, но некоторые важные детали мы распишем здесь.

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Сначала FIFA Online 4 пройдёт через стадию закрытого бета-тестирования, начало намечено на 6 апреля. Комментаторы на русском в этой игре будут — все реплики озвучат Дмитрий Шнякин и Василий Уткин. По случаю запуска проекта в России и СНГ разработчики проводят специальный конкурс, победителям обещаны ценные призы. Закрытая «бета» продлится неделю, за ней последует открытое тестирование, о сроках которого будет сообщено дополнительно.

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Подать заявку на участие в тестировании FIFA Online 4 может любой желающий, но тут разработчики предусмотрели одну лазейку — платную, конечно же. Для гарантированного пропуска в закрытый бета-тест нужно прикупить один из наборов.