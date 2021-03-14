Несколько дней назад Ubisoft решила поменять планы и всё же выпустить на консолях обновление с сетевым режимом Watch Dogs Legion пораньше. К сожалению, жажда скорости сказалась на функциональном наполнении режима: так, в сетевом режиме пока недоступна функция кроссплея и кроссгена, то есть, возможности пользователям разных платформ и их разных поколений играть друг с другом вместе.

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Естественно, игроков, чьи друзья не разделяют их платформенной принадлежности, такое положение дел не устраивает, и они принялись бомбардировать Ubisoft соответствующими вопросами в Twitter. Добиться ответа удалось: как сообщили разработчики, коллектив сейчас работает над соответствующим обновлением сетевого режима. Когда конкретно следует ждать его выхода, не уточняется, но, судя по тексту, заветная функция будет внедрена в ближайшее время.

Напомним, что мультиплеер Watch Dogs Legion предполагает времяпрепровождение в режимах кооператива, тактических операций, а также своеобразного PvP, где игроки управляют роботами-пауками. В общем, всё на большого ценителя.

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Что касается PC-версии режима, то из-за фатальной ошибки её релиз пришлось отложить на неопределённый срок.