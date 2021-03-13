Компания Microsoft собирается добавить технологию FPS Boost пяти проектам от Bethesda для Game Pass. На самом деле, первая демонстрация данной технологии проводилась на примере Fallout 4, но среди первых проектов, получивших FPS Boost, этой игры не было.

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Сейчас ситуация выправляется — в официальном подкасте Xbox Wire объявили, что вот эти игры получат поддержку повышенной частоты кадров:

Prey;

Fallout 4;

Fallout 76;

Dishonored: Definitive Edition;

TES V: Skyrim.

Игроки смогут выбирать, запускать ли их полюбившиеся тайтлы с активированной FPS Boost или нет. Надо отметить, что большинство игр от Bethesda, которым добавят эту технологию, получали обновление для Xbox Series X. Как правило, это означает, что проект может запускаться на новой консоли в разрешении 4K при 60 fps. Например, среди игр из списка выше поддержка 4K есть у обеих Fallout и Skyrim.