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10 минут геймплея Aliens Fireteam за стрелка и техника

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Издание IGN продолжает пользоваться своим положением в сегменте игровой журналистики и получать в своё распоряжение эксклюзивный контент по многим ожидаемым играм. Не стал исключением и кооперативный «выживач» Aliens Fireteam, в котором троице товарищей необходимо отстреливаться от орд ксеноморфов. В прицеле сегодняшнего внимания — демонстрация игрового процесса за два (из пяти) игровых класса: стрелка и техника.

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Стрелок — классический космический десантник, вооружённый стрелковым оружием на любой вкус, и обладающий специальной способностью, ускоряющей стрельбу союзников. Техник, в свою очередь, это местный «инженер», обожающий автоматические пушки, огнемёты, электрические ловушки на ксеноморфов и прочие гениальные орудия убийства Чужих.

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Помимо вышеуказанных классов в Aliens Fireteam также есть классы медика, разрушителя и разведчика. Рискнём предположить, что геймплей за них покажут в ближайшем будущем. Релиз Aliens Fireteam запланирован на лето этого года на всех актуальных платформах.

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