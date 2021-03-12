Издание IGN продолжает пользоваться своим положением в сегменте игровой журналистики и получать в своё распоряжение эксклюзивный контент по многим ожидаемым играм. Не стал исключением и кооперативный «выживач» Aliens Fireteam, в котором троице товарищей необходимо отстреливаться от орд ксеноморфов. В прицеле сегодняшнего внимания — демонстрация игрового процесса за два (из пяти) игровых класса: стрелка и техника.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Стрелок — классический космический десантник, вооружённый стрелковым оружием на любой вкус, и обладающий специальной способностью, ускоряющей стрельбу союзников. Техник, в свою очередь, это местный «инженер», обожающий автоматические пушки, огнемёты, электрические ловушки на ксеноморфов и прочие гениальные орудия убийства Чужих.

реклама

Помимо вышеуказанных классов в Aliens Fireteam также есть классы медика, разрушителя и разведчика. Рискнём предположить, что геймплей за них покажут в ближайшем будущем. Релиз Aliens Fireteam запланирован на лето этого года на всех актуальных платформах.