Humble Bundle — это не только магазин, где частенько можно прикупить уникальные комплекты и сборники интересных игр за небольшие деньги, но и благотворительная организация. Оказывается, данный ресурс на протяжении долгого времени своего существования собирал пожертвования во имя благих целей. Владельцы магазина раскрыли данные по благотворительности за 2020 год, которые должны приятно удивить рядового обывателя, неравнодушного к таким вещам.

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Так, за прошлый год с помощью Humble Bundle удалось собрать более $30 миллионов, которые были перечислены 224 благотворительным организациям. Сотрудники сервиса посчитали нужным расписать, во имя каких целей осуществлялись самые крупные платежи.

Так, $2,2 миллиона было отправлено в помощь по устранению пожаров в Австралии.

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Борьба с пандемией COVID-19 является одной из самых важных тем в принципе, поэтому данная статья расходов для владельцев HB оказалось самой затратной — $8,1 миллиона.

Прошлым летом в США случились протесты, связанные с движением Black Lives Matter, поэтому $4,1 миллиона было отправлено на поддержку расового равенства.

Если вы хотите узнать, сколько за всё время было собрано Humble Bundle на помощь нуждающимся, то эта страница предоставит всю необходимую справку. Итак, за время существования Humble на благие дела было собрано $193 миллиона.

реклама Humble was founded with a simple mission: to be a force for good in the world through gaming. We’re inspired by the way the community rose to the extraordinary challenges of 2020 and proud to share everything we’ve been able to accomplish together. pic.twitter.com/rDoAFtY6Lp — Humble Bundle (@humble) March 10, 2021

Как же собираются такие деньги? Платежи в пользу благотворительных организацией уже заложены во всех продукты сервиса. Будь это игра из Humble Store, подписка Humble Choice или же комплект классических проектов — пользователь при покупке чего-то из перечисленного автоматически жертвует часть денег добрым людям.