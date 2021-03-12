На Kickstarter собирают деньги на настольную игру по мотивам космической стратегии Stellaris
Компьютерные стратегические игры порой становятся источниками вдохновения для настольных игр по их мотивам. Так, на Kickstarter появилась и быстро привлекла внимание огромного количества пользователей, среди которых и щедрые меценаты, страничка «настолки» по мотивам Stellaris, которую так и назвали — Stellaris Infinite Legacy.
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Примечательно, что в Stellaris Infinite Legacy можно будет играть в компании до четырёх человек, а правила игры достаточно просты, чтобы в них разобраться.
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На производство «настолки» требовалось 50 тысяч долларов, но всего за сутки геймеры «задонатили» на её создание уже в 28 раз больше — 1 400 000 долларов. Ждать выхода игры ещё сравнительно долго — не раньше апреля следующего года.
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