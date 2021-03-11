В прошлом месяце Gearbox сообщила, что выход пусть и не очень большого, но от этого не менее ожидаемого фанатами Borderlands 3 дополнения Director’s Cut состоится в марте. Тогда никто не предполагал, что Техас, где располагается штаб-квартира Gearbox Software, накроет аномальная непогода с рекордными морозами, в результате которых значительная часть штата осталась без электричества и без тепло- и водоснабжения.

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Последствия стихии будут устраняться ещё долго, поэтому сегодня Gearbox сообщила, что из-за вышеописанных форс-мажорных обстоятельств релиз Director’s Cut пришлось отложить с 18 марта на 8 апреля.

К счастью, сами разработчики и их семьи целы и невредимы, однако стихия наложила свой отпечаток на скорость работы студии.