Для работы над ремейком Gothic сформирована студия Alkimia Interactive
В конце 2019 года THQ Nordic устроила замечательный сюрприз и анонсировала ремейк культовой «Готики». Тогда же был выпущен играбельный тизер-демоверсия, получившая высокие пользовательские оценки. К сожалению, в последний раз о ремейке Gothic мы слышали больше года назад — в феврале 2020-го — когда разработчики из барселонского подразделения THQ Nordic сообщили, что релиза проекта придётся подождать как минимум до 2021 года.
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Первый квартал 2021-го уже на излёте, и THQ Nordic решила напомнить о существовании ремейка Gothic. Правда, довольно странным и мало что значащим для конечного игрока способом: заявив, что THQ Nordic Barcelona преобразована в Alkimia Interactive, и её первым проектом является именно ожидаемый всеми ремейк. После выпуска ремейка «Готики» Alkimia Interactive перейдёт к производству других качественных ролевых игр.
Напомним, что ремейк Gothic создаётся для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
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